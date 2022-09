Niet alleen Sammy Mahdi lijdt gezichtsverlies

Sammy Mahdi, de voorzitter van CD&V, had zich de voorbije dagen in een positie gemanoeuvreerd vanwaaruit hij kon beslissen over leven en dood van de ­Vlaamse regering. Even oogde hij als de bepalende speler op het veld. Een nieuw tijdperk was ingetreden, de ‘tsjeven’ zouden dit keer niet plooien.