Europese Commissie stelt extra sancties tegen Rusland voor

De commissie stelt voor de import van extra Russische producten ter waarde van 7 miljard te verbieden.

De organisatie van ‘schijnreferenda’ in het oosten van Oekraïne en de dreiging van de Russische president Vladimir Poetin om kernwapens in te zetten, maken dat de EU wel met een nieuw sanctiepakket moest komen. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdagmiddag: ‘Het Kremlin moet hiervoor betalen.’ De ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 EU-landen hadden vorige week in New York het licht al op groen gezet voor extra sancties tegen Rusland.

De commissie stelt extra handelsbeperkingen voor, via een importverbod op Russische producten. Door dat verbod zou Moskou 7 miljard euro inkomsten mislopen. Een precieze lijst is er nog niet. Ook de lijst met producten die de EU niet meer naar Rusland mag exporteren, wordt uitgebreid. Volgens Von der Leyen gaat het om hoogtechnologische producten, onderdelen voor de luchtvaart en chemische stoffen. ‘Dit zal de basis van de Russische economie én haar capaciteit om te moderniseren verder verzwakken.’

Prijsplafond olie

De EU-landen waren het al eens over een verbod op de invoer van Russische olie over zee vanaf 5 december. Intussen sprak de G7 principieel af om een prijsplafond op Russische olie in te voeren en de inkomsten van Rusland zo terug te dringen. De commissie wil hiervoor de juridische basis leggen.

Opvallend is dat er volgens de commissie ook een verbod moet komen voor Europese burgers om deel uit te maken van bestuursraden van Russische staatsbedrijven. De lijst met individuen en entiteiten die op de sanctielijst komen, wordt ook gevoelig uitgebreid met Russen die betrokken waren bij de jongste referenda en leden van de defensiesector. Ten slotte moet er voor de commissie ook een sanctielijst komen voor individuen die meewerken aan de omzeiling van de Europese sancties. ‘Dat zal een groot afschrikkingseffect hebben’, zegt Von der Leyen.

Orban

De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten, die unaniem moeten beslissen over de definitieve lijst. Het wordt vooral uitkijken wat Hongarije doet. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Péter Szijjártó, sloot zich in New York aan bij de principebeslissing dat er een achtste sanctiepakket zou komen. Maar zijn premier, Viktor Orban, verklaarde onlangs dat hij zal aandringen op de opheffing van de Europese sancties tegen eind dit jaar. Volgens hem ‘zijn de sancties de oorzaak van de inflatie en de energiecrisis’ en worden ze opgedrongen door ‘Brusselse ­bureaucraten’.