Yannick V. was bewapend, ‘wakker’ en voorbereid op de instorting van het systeem

Tijdens een politieactie op woensdagochtend is een 36-jarige man uit Merksem om het leven gekomen bij een vuurgevecht. Het politieoptreden kadert in een onderzoek naar het voorbereiden van een terroristische aanslag en inbreuken op de wapenwetgeving. De omgekomen man zou deel uitgemaakt hebben van een grotere groep verdachten die zich aan het voorbereiden waren op een mogelijke strijd tegen de overheid.

Een les die Yannick V. uit de geschiedenis trekt, is dat we maar beter ‘wakker’ zijn. Bewust van wat er rondom ons gebeurt. Want wie dat niet is, die wordt ‘op een sluikse, gezapige manier naar een soort ...