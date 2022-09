Vooruit wil elke maatregel steunen ‘die koopkracht versterkt en facturen verlaagt’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau roept de Vlaamse regering op om morgen hoe dan ook naar het Vlaams Parlement te komen, akkoord of niet, ‘zodat de Vlaming op zijn minst krijgt waar hij recht op heeft’.

Vanaf 17 uur zitten de topministers van de drie Vlaamse regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V voor het eerst opnieuw samen nadat de septemberverklaring maandag werd uitgesteld. Op tafel liggen opnieuw voorstellen rond de kinderbijslag die CD&V en de coalitiepartners Open VLD en N-VA moeten verzoeken.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau mengt zich in het debat met een aanbod om steun te verlenen vanuit de oppositie aan elk voorstel dat de koopkracht versterkt en de facturen verlaagt. Daarom doet hij een oproep aan de Vlaamse regering ‘om donderdag (wanneer de uitgestelde septemberverklaring van minister-president Jan Jambon geprogrammeerd staat, red.) hoe dan ook naar het parlement te komen, akkoord of niet’.

De oproep van Rousseau komt neer op een aanbod van een wisselmeerderheid. Die steun is alleen nodig in het geval de Vlaamse regering er de komende uren opnieuw niet uitgeraakt. De geste zet zo vooral CD&V onder druk. Vooruit wordt al sinds maandag genoemd als een mogelijke vervanger van de christendemocraten in de Vlaamse regering. Rousseau speelt daar met zijn aanbod op in. Tegelijk kan hij zich profileren als een politicus die wel positief denkt en de belangen van de burger in de gaten houdt.

Of het zover komt, is de vraag. Minister-president Jan Jambon heeft een nieuw voorstel over het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, op tafel gelegd. Volgens Belga is daar opnieuw geen sprake in van de koppeling van het groeipakket aan de spilindex, iets wat CD&V-voorzitter Sammy Mahdi bestempelde als een ‘rode lijn’ voor zijn partij.

Als CD&V het nieuwe voorstel opnieuw afwijst, bereikt de crisis in de Vlaamse regering een ongeziene hoogte. De regering laten vallen is mogelijk, maar als dat gebeurt, zal men achteraf toch opnieuw een Vlaamse regering moeten vormen met dezelfde krachtverhoudingen in het parlement.

Nieuwe verkiezingen zijn uitgesloten, want het Vlaams Parlement is een legislatuurparlement. Dat betekent dat de parlementsleden worden verkozen voor een periode van vijf jaar. En de volgende Vlaamse verkiezingen zijn pas in 2024.