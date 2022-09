Doel 3 is dicht: heeft kernenergie nog een toekomst in ons land?

Kernreactor Doel 3 is nu een week dicht, zoals vastgelegd in de wet op de kernuitstap. Maar de sluiting heeft toch weer heel wat voeten in de aarde gehad, met politieke discussies die, achteraf gezien, nergens over gingen. Hoe zit het nu met de sluiting van onze andere kernreactoren? En hoe komt de minister van Energie, Tinne Van der Straeten uit deze moeilijke kwestie?