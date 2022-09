Crèche in Heverlee dicht, acht andere op de helling

Meer dan honderd gezinnen uit het Leuvense zijn op zoek naar nieuwe opvang, omdat hun crèche wegens wanpraktijken is geschorst. Acht andere crèches van dezelfde private ondernemer staan ook op de helling.

‘Dit is een ramp voor meer dan honderd gezinnen uit onze regio, en voor de hele sector’, zegt de Leuvense schepen van Welzijn Bieke Verlinden (Vooruit). ‘We hadden al een noodlijst van 430 kinderen die geen opvang vinden en daar nochtans snel behoefte aan hebben. Die honderd komen er nu bij.’

Ze doelt op de gezinnen die halfweg deze maand voor een voldongen feit werden geplaatst: kinderopvang Beau-Fort werd geschorst door het agentschap Opgroeien, nadat Zorginspectie er wanpraktijken had vastgesteld. Er was een tekort aan personeel en de lonen werden niet tijdig uitbetaald. Het online medium Apache onthulde woensdag dat de uitbater, vzw Rheia, in financieel slechte papieren zit, waardoor het voortbestaan van nog eens acht andere kinderdagverblijven in gevaar komt. Die acht andere bevinden zich in Limburg, ze vangen samen nog eens tweehonderd kinderen op.

‘Deze ondernemers hebben een loopje genomen met de ouders die hun vertrouwen in hen stelden’, zegt Verlinden. ‘Ik weet dat ze veel achterstallige huur hebben, ze hebben ook hun personeel niet betaald en de nutsvoorzieningen evenmin. Wat is er dan gebeurd met het geld van de ouders?’

‘De vermarkting en privatisering van de kinderopvang is een reëel gevaar en maakt de overheid kwetsbaar. Die zit nu in een lastig parket. Want wat met die andere acht crèches? Het agentschap had sneller moeten zien dat achter deze hele onderneming geen haalbaar financieel plan stak. Maar ze is bijna too big to fail geworden!’

‘Dit is bijzonder pijnlijk voor de vele getroffen gezinnen. Door het tekort aan kinderopvang worden zij in de armen van private kinderopvang geduwd. Naar mijn mening faalt de Vlaamse overheid hier dus tweemaal. Het is niet normaal dat ouders moeten vrezen voor het voortbestaan van hun crèche. Kinderopvang zou een basisvoorziening moeten zijn, en de overheid moet ervoor zorgen dat die behoeftedekkend is.’

Uitbreiding opvangcapaciteit

In Leuven helpt de stad nu zoeken naar opvang voor de meer dan honderd kinderen na de schorsing van Beau-Fort. Verlinden zet de puntjes op de i: ‘Die honderd gezinnen steken de 430 anderen die al op onze noodlijst stonden, niet voorbij. Ze hebben een ander profiel, aangezien hun kinderen al naar de opvang gingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat sommige kinderen uit Heverlee over drie maanden naar school gaan. We proberen die te matchen met kinderdagverblijven waar toevallig een gaatje valt. Feit is: er is geen kinderopvang op overschot in onze regio.’

Toch een lichtpuntje: ‘De Vlaamse overheid werkt aan een kader voor tijdelijke uitbreiding van opvangcapaciteit. Ze wil middelen toekennen aan bestaande dagverblijven die in de bres willen springen. Wij zijn nu een rondvraag aan het doen bij onze kinderopvang, wie hiertoe de mogelijkheid heeft.’

Het agentschap Opgroeien, gealarmeerd door alle berichten rondom de vzw Rheia, zit bovenop de zaak en zegt snel te willen handelen. Voorlopig slaagde het er niet in contact te leggen met de uitbaters, een koppel uit Limburg dat een vzw vormde met twee huisartsen uit Lommel en twee ondernemers. ‘We waren al bezig met dit te onderzoeken’, zegt woordvoerster Nele Wouters. ‘Uiteraard schakelen we nu een versnelling hoger, maar het blijkt geen evidentie om de initiatiefnemers te pakken te krijgen.’