Aston Martin van James Bond te koop

007 wordt dit jaar 60. Dat vieren de acteurs achter de James Bond-franchise met een veiling voor het goede doel. Bij het Londense veilinghuis Christie’s gaat een brede collectie attributen en kostuums onder de hamer.

Voor Christie’s is het al de vierde 007-veiling die ze mee organiseren. De vorige keren bracht dat een totaalbedrag van iets meer dan vijf miljoen euro op. Dat de verkoop ook nu veel interesse – en diepe portemonnees – zal lokken, lijdt geen twijfel sinds het pensioen van acteur Daniel Craig als James Bond. Na vijf films nam de Britse acteur afscheid van het personage in de Bond-film No time to die. De meest gegeerde voorwerpen uit de film, die vorig jaar verscheen, vormen het grootste deel van de objecten die worden geveild.

De grote blikvanger is de Aston Martin DB5, de speciaal ontworpen stuntauto waarmee Craig reed in de film en die gebaseerd is op het model uit Casino royale. Er werden acht stuks van de auto gemaakt, maar slechts één wordt verkocht aan het publiek. De auto verkeert in zijn ‘oorspronkelijke staat’, namelijk die waar er krassen zijn in het lakwerk en de koplampen machinegeweren zijn. De geschatte waarde van de zilveren Aston Martin ligt tussen de 1,6 en 2,2 miljoen euro.

Ook Daniel Craigs tweeledige maatpak van designer Tom Ford, verschillende luxehorloges en de galajurk van actrice Ana de Armas uit No time to die gaan onder de hamer. Voor fans van auto- en motorsport is er een Triumph Scrambler van 33.000 euro, en andere Aston Martins waarvan de prijs oploopt tot 785.000 euro.

Foto: epa-efe

Goede doelen

Ook van Craigs voorgangers – zoals Sean Connery, Roger Moore en Pierce Brosnan – worden attributen uit de vorige Bond-films verkocht. Zo kun je vanaf 11.000 euro het gouden ei uit Octopussy op de kop tikken. Of George Lazenby’s horloge uit On her majesty’s service, die precies vijftig jaar geleden uitkwam. Met een waarde van 67.000 euro is dat meteen het duurste uurwerk op de veiling.

Staan nog op het menu: Timothy Daltons zwarte kostuum uit License to kill, een collectie vlinderdassen van Daniel Craig en het masker dat Rami Malek droeg als antagonist in No time to die.

De opbrengst van de veiling, die woensdagavond start, gaat naar meerdere goede doelen. Die werden gekozen door de nog levende 007-acteurs en de filmmakers. Onder meer het fonds van de Britse kroonprins William, Unicef en verschillende cultuur- en ziekenhuizen krijgen een deel van de winst.

Omega-horloges gedragen door Daniel Craig in No time to die. Foto: afp

Het gouden ei uit Octopussy Foto: epa-efe

Het masker van de slechterik in No time to die Foto: epa-efe

De zwarte vlinderdassen die Daniel Craig droeg tijdens de films. Foto: afp