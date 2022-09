Huiszoekingen in zeven gemeenten in Vlaanderen

De politie-operatie was gericht op een groep die verdacht wordt van rechts-extremisme, illegaal wapenbezit en voorbereidingen van een aanslag, ook al was die niet ‘imminent’. In en rond Antwerpen, maar ook elders in ons land zoals in Gent, vond een tiental huiszoekingen plaats.

De huiszoekingen zouden gericht zijn geweest tegen mensen die mogelijk een aanslag voorbereidden. Bij die huiszoekingen is volgens het parket een groot aantal wapens in beslag genomen, waarvan er sommige legaal geregistreerd waren. De huiszoekingen vonden volgens een mededeling van het parket plaats in de gemeenten Merksem, Zandvliet, Antwerpen, Deurne, Berchem, Kasterlee en Gent.

Buurtbewoners van de Molenlei in Merksem hoorden rond 5 uur ‘ta gueule’ (hou je mond, red.) roepen, gevolgd door meerdere knallen en schoten. ‘Bij het betreden van de woning is er een schietincident in beide richtingen ontstaan, waarop de verdachte vitaal werd geraakt’, bevestigt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerps parket. ‘De hulpdiensten schoten meteen ter hulp, maar de man heeft het niet gehaald.’

De politie heeft de wijde omgeving afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. De onderzoeksrechter en ontmijningsdienst Dovo zijn ter plaatse. Ook het Comité P – dat toezicht houdt op de politiediensten – is aanwezig, en onderzoekt de exacte omstandigheden.

Er zou aan beide kanten, dus zowel door het slachtoffer als de politie, zijn geschoten. De politie deed een huiszoeking in het kader van een onderzoek door het federaal parket. Het schietincident zelf wordt onderzocht door het Antwerpse parket.

Verder onderzoek door het Comité P en de Antwerpse lokale politie zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. De betrokken politiemensen zullen worden verhoord. Aan de zijde van de politie vielen er geen gewonden.

Het onderzoek heeft, zo wordt gezegd, geen link met de aanslagdreiging op federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).