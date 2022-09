Paralympische tafeltennisser Laurens Devos maakt WK-debuut bij valide atleten

De Belgische mannenploeg in het tafeltennis is aangekomen in het Chinese Chengdu voor het WK tafeltennis voor landenteams. Paralympisch kampioen Laurens Devos (22) zal er zijn WK-debuut maken bij de valide atleten. ‘Ik ga vooral genieten en proberen te leren uit deze ervaring’, zegt Devos.

EK’s, WK en de Paralympische Spelen: bij de mindervalide atleten – in de klasse 9 – heeft Laurens Devos op 22-jarige leeftijd alle hoofdvogels afgeschoten. Nu is het tijd voor zijn grote WK-debuut in China, het land waar tafeltennis de nationale sport is. ‘Het is een eer om België te vertegenwoordigen. En dat ik dat mag doen in China is geweldig. Groter dan dit wordt het niet. Ik ga vooral genieten en proberen te leren uit deze ervaring.’

België is zeker geen favoriet in Chengdu. Devos en zijn teamgenoten zullen moeten knokken om de poulefase te overleven. ‘Er zijn geen doelen vooropgesteld. Wellicht ga ik maar één of twee wedstrijden spelen. Ik ben de vijfde speler en ben in China om bij te leren. Tegen wie ik speel, maakt me eigenlijk weinig uit. We willen op dit wereldkampioenschap vooral de Belgische ploeg op de kaart zetten.’

Dat zal wel moeten gebeuren zonder de vaste coach Bojan Tokic. Die moest door ziekte in laatste instantie nog afhaken. Martin Bratanov van de Waalse vleugel is de enige coach ter plaatse. ‘Dat is jammer’, verklaarde Devos. ‘Bojan kent mij en Cédric Nuytinck het best en hij weet wat voor coaching we nodig hebben tijdens een wedstrijd. Maar we gaan niet te veel treuren, Bratanov heeft ook veel kennis van zaken.’

Elke dag tests voor de spelers

Er worden door China draconische maatregelen opgelegd tijdens het WK. Laurens Devos licht toe: ‘De spelers worden elke dag getest en moeten bij een positieve test meteen een week in quarantaine. Dat is mentaal enorm zwaar, want je hoopt vooral niet besmet te raken tijdens het toernooi. Voor de vliegreis was er ook een protocol opgesteld. We vlogen eerst naar Dubai en na een dag daar gingen alle tafeltennissers uit Europa en de rest van de wereld op één vliegtuig naar Chengdu om zo de besmettingen te minimaliseren. De spelers uit Azië reizen via Singapore. Het is een hele organisatie en dat allemaal om corona buiten te houden. Chengdu was enkele weken geleden nog in lockdown, dus we weten wat we kunnen verwachten. Ik weet nog niet of er publiek aanwezig zal zijn. Hopelijk wel, want zo’n wereldkampioenschap in China kan een fantastische sfeer opleveren.’

Meer dan 250 atleten uit 62 landenteams nemen deel aan het WK. Het toernooi start vrijdag met de groepsfase. Die dag treedt ook België voor het eerst aan.

De tabel met rechtstreekse uitschakeling start op woensdag 5 oktober, de finales worden gespeeld op 8 en 9 oktober.