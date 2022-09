Lichaam vermiste Amerikaanse alpiniste aangetroffen in Nepal

Het lichaam van de Amerikaanse alpiniste Hilaree Nelson is teruggevonden in de Himalaya in Nepal. Nelson was maandag als vermist opgegeven nadat ze de berg Manaslu had beklommen. Dat bevestigt de organisator van de expeditie.

Hilaree Nelson probeerde al skiënd de Manaslu af te dalen, nadat ze met haar partner Jim Morrison maandag de berg had beklommen. De Manaslu is met 8.163 meter de op zeven na hoogste berg ter wereld.

Woensdag werd opnieuw met helikopters gezocht naar de alpiniste. ‘Jim en andere mensen zijn vertrokken voor een zoektocht vanuit de lucht om haar te vinden. Het is moeilijk om in het gebied te landen of op te stijgen’, zegt Jiban Ghimire van Shangri-La Nepal Trek, organisator van de expeditie. Wat later kondigde hij aan dat het team haar lichaam heeft geborgen.

Maandag konden de helikopters niet opstijgen door slecht weer. Dinsdagochtend konden de reddingsdiensten in actie schieten.

In 2012 bereikte Nelson als eerste vrouw in 24 uur tijd de top van de Everest en Lhotse, die naast de Everest ligt.

Op de dag van haar verdwijning vond een lawine plaats tussen kampen 3 en 4 op de Manaslu, waarbij één Nepalese bergbeklimmer om het leven kwam en een tiental andere mensen gewond raakte.