Dode bij huiszoeking in Merksem in een onderzoek naar mogelijk rechts-extremisme en wapenbezit

Bij een huiszoeking door de speciale eenheden van de federale politie is woensdagochtend een persoon om het leven gekomen. De huiszoeking vond plaats in de Molenlei in Merksem en kaderde in een onderzoek van het federaal parket naar rechts-extremisme en wapenbezit.

Buurtbewoners hoorden rond 05.15 uur ‘ta gueule’ (hou je mond, red.) roepen, gevolgd door meerdere knallen en schoten. De straat aan de Colruyt in Merksem is afgesloten voor verder onderzoek. Onder meer ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse.

Het Antwerpse parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor het schietincident tijdens de huiszoeking. De speciale eenheden hebben intussen de locatie verlaten, comité P is aanwezig en onderzoekt de exacte omstandigheden.