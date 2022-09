Orkaan zet Cuba zonder stroom

In Cuba ligt het elektriciteitsnet plat. Dat meldt energieleverancier UNE. De storing zou deels zijn veroorzaakt door de orkaan Ian, die dinsdag over het eiland raasde.

Door de orkaan is er schade aan het elektriciteitsnet, luidt de verklaring. Er wordt de hele nacht (plaatselijke tijd) gewerkt om de stroom te herstellen. Orkaan Ian, die valt onder categorie 3, haalt volgens het Amerikaanse stormcentrum windsnelheden tot een kleine 200 kilometer per uur.

In Havana is er alleen licht te zien in de gebouwen die generatoren hebben, voornamelijk hotels. De Cubaanse hoofdstad heeft dan nog het ‘voordeel’ ontsnapt te zijn aan het ergste van de storm. De rest van het land had het zwaarder te verduren.

Ian kwam dinsdag aan land aan de westkust van Cuba en leidde al tot veel schade op het eiland. Cuba is qua infrastructuur niet echt een modern land. Veel gebouwen zijn oud, de infrastructuur evenzeer.

Elektriciteitsnet niet modern

Honderdduizenden inwoners hadden eerder op de dag al te maken met stroomuitval. Het land telt in totaal 11,3 miljoen bewoners. Preventief werden al 850.000 mensen van het stroomnet afgesloten en werden 40.000 mensen in lager gelegen gebieden van het land geëvacueerd. Er zouden ook al minimaal twee doden zijn gevallen.

Dat het elektriciteitsnet van Cuba uitvalt, is op zich niet echt uitzonderlijk. Als gevolg van de energiecrisis besluit de regering regelmatig de stroom op een deel van het eiland tijdelijk af te sluiten, soms urenlang. Het net is niet modern, het is decennia oud en heeft dringend nood aan vernieuwing. Officiële instanties geven aan dat de orkaan te belastend is voor het net en dat de stroompanne daar een gevolg van is.

‘Het systeem werkte al moeilijk’, zei Lazaro Guerra, technisch directeur bij de Cubaanse Electricity Union tegen het persagentschap Reuters. ‘De doortocht van de orkaan heeft daar geen goed aan gedaan. We doen al het mogelijk om de situatie zo snel als mogelijk te normaliseren.’

Ian is niet het enige probleem waar Cuba mee worstelt, het land zit vooral in een diepe economische crisis. Er worden ook tekorten aan voedsel, geneesmiddelen en brandstoffen gesignaleerd.

Florida vreest het ergste

De orkaan Ian is inmiddels verder getrokken en komt naar verwachting woensdagavond plaatselijke tijd aan land aan de westkust van de Amerikaanse staat Florida. Ongeveer 2,5 miljoen inwoners hebben daar het bevel of de waarschuwing gekregen te evacueren. De Amerikaanse president Joe Biden heeft al met de gouverneur van Florida Ron DeSantis gesproken om te kijken hoe de regering de staat kan helpen.

Er is voor de doortocht van Ian in Florida alvast een algemene waarschuwing uitgestuurd. Volgens de Amerikaanse weerdiensten zouden windstoten boven de 200 kilometer en lokaal meer dan een halve meter regenval mogelijk zijn. De storm zou sommige streken voor enkele weken of maanden onbewoonbaar kunnen maken.

Nasa stelt lancering naar ISS uit

De Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa heeft de lanceerdatum van de Crew 5-missie naar het internationale ruimtestation ISS uitgesteld vanwege de orkaan Ian. De lancering, die gepland was voor maandag 3 oktober, zal ten vroegste een dag later plaatsvinden.

De lancering zou gebeuren vanaf Kennedy Space Center in Florida. Nasa laat weten dat de SpaceX-raket ten vroegste op dinsdag 4 oktober om 12.23 uur (lokale tijd) wordt gelanceerd. Mogelijk wordt de lancering zelfs nog een dag uitgesteld.

‘De veiligheid van de bemanning, de teams aan de grond en de hardware zijn van het grootste belang voor NASA en SpaceX’, klinkt het in de verklaring.

Aan boord zitten de astronauten Nicole Aunapu Mann en Josh Cassada, de Japanner Koichi Wakata en Roscosmos-kosmonaut Anna Kikina.

De bemanningsleden zullen naar het ruimtestation reizen voor een wetenschappelijke en technologische onderzoeksmissie van zes maanden.