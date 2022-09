Dag begint droog met opklaringen, later opnieuw buien

De dag start woensdag eerst vaak droog met opklaringen. In de loop van de dag vormen er zich opnieuw buien, vooral dan in het centrum, het noorden en het noordoosten.

De maxima schommelen tussen 8 en 14 graden, zegt het KMI.

Terwijl er in de loop van de dag meer wolken komen en er buien vanaf de Noordzee ontstaan, blijft het in het zuidoosten en in de regio’s nabij de Franse grens meestal droog.

Tijdens de avond vallen er nog buien, maar ‘s nachts wordt het droog in het binnenland. Aan de kust blijven er echter buien mogelijk. Het wordt nevelig en lokaal kan er mist ontstaan. De minima liggen tussen 1 graden op de hoogten tot 7 graden aan zee.

Donderdag wisselen zon en wolken elkaar af. De kans op enkele buitjes blijft bestaan. De maxima liggen tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en 13 tot lokaal 15 graden in de overige streken.

Vrijdag blijft het meestal droog. Na het optrekken van het ochtendgrijs, wisselen wolkenvelden af met zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, vooral in het westen. Het is wat zachter met maxima van 12 graden op de Hoge Venen en 16 graden in het westen.

Zaterdag valt er flink wat regen en is het vaak bewolkt. De maxima schommelen van 12 graden op het Ardense reliëf tot 17 of 18 graden in het centrum. Zondag wordt het droger en wisselend bewolkt met nog kans op enkele buitjes langs de grens met Nederland en Duitsland.