Lize Spit schrijft Boekenweekgeschenk 2023

De Belgische schrijfster Lize Spit en de Nederlandse auteur Raoul de Jong zijn uitgeroepen tot auteurs van de Boekenweek van 2023 in Nederland.

Spit schrijft het Boekenweekgeschenk en De Jong neemt het Boekenweekessay voor zijn rekening, meldt de Nederlandse boekenkoepel CPNB dinsdag.

Het Boekenweekgeschenk bestaat uit een boek dat lezers krijgen bij aankoop van een ander Nederlandstalig boek tijdens de week van de Boekenweek bij onze noorderburen.

De Boekenweek is al aan zijn 88ste editie toe en vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 19 maart. Thema dit jaar is ‘Ik ben alles’, ‘een thema dat ertoe doet, omdat in tijden van polarisatie boeken voor verbinding kunnen zorgen’, klinkt het bij CPNB. Spit en De Jong zijn gekozen omdat ze ‘alom geprezen en geliefd zijn’ en een nieuwe generatie schrijvers representeren die ‘de literaire wereld veroveren’.

Spit zegt vereerd te zijn het Boekenweekgeschenk te mogen schrijven. ‘Eerder dit jaar werd me de vraag gesteld of ik het Boekenweekgeschenk zou willen schrijven, en nadat ik achteroverviel van verbazing, heb ik natuurlijk meteen ja gezegd. Het was het leukste geheim dat ik ooit heb moeten bewaren.’

Eerder gingen al andere Vlaamse auteurs als Griet op de Beeck (2018), Dimitri Verhulst (2015), Tom Lanoye (2012) en Hugo Claus (1989) Spit voor.