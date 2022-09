Spanje grijpt laatste ticket Final Four, Tsjechië zakt naar B-divisie

Spanje heeft dinsdagavond dankzij een zege tegen Portugal op de slotspeeldag van groep 2 van de A-divisie het laatste plekje in de Final Four van de Nations League veroverd. Alvaro Morata bezorgde zijn ploeg de volle buit met een laat doelpunt. Eerder plaatsten Kroatië, Nederland en Italië zich al.

Portugal en Spanje streden voor het laatste plekje in de Final Four van de Nations League. Enkel bij een zege konden de Spanjaarden nog over Portugal naar de eerste plaats springen. De hoge inzet van de wedstrijd leverde echter een gespannen wedstrijd zonder veel doelkansen op. Beide ploegen voetbalden vlot in het middenveld en geraakten aan de overzijde van het veld, maar konden niet besluiten met een doelpunt. Na vijfenveertig minuten voetballen doken beide ploegen zonder doelpunt de kleedkamer in.

In de tweede helft brachten beide teams meer vaart in hun spel. Cristiano Ronaldo kreeg al na twee minuten spelen een prima mogelijkheid op de voorsprong, maar hij vond doelman Unai Simon in zijn weg. Aan de overzijde duwde Diogo Costa een schot van Morata in hoekschop. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in het slot ontpopte Morata zich alsnog tot Spaanse held. De spits van Atlético Madrid werd uitstekend bediend door de jonge invaller Nico Williams en schoot Spanje naar de kop van groep 2 en de Final Four van volgend jaar.

In de andere wedstrijd van groep 2 van de A-divisie won Zwitserland in eigen huis met 2-1 tegen Tsjechië. De Zwitsers hadden genoeg aan twee snelle doelpunten rond het halfuur om de Tsjechen te vellen. Remo Freuler (29.) zorgde voor het eerste doelpunt van de partij op assist van Xherdan Shaqiri. Meteen daarna diepten ze de voorsprong verder uit via Monaco-spits Breel Embolo (30.). Patrick Schick (45.) milderde vlak voor rust. Tsjechië voetbalde zich terug in de wedstrijd tijdens de tweede helft en kreeg een penalty toegewezen na een uur spelen. Tomas Soucek schaarde zich achter de elfmeter, maar kreeg de bal niet tegen de touwen. Dichter bij de gelijkmaker kwamen de bezoekers niet meer.

Door de nederlaag staat Tsjechië op laatste plaats in zijn groep en zakt het naar de B-divisie. Uit die B-divisie is Servië de verrassende stijger naar de hoogste afdeling. Dankzij doelpunten van Dusan Vlahovic en voormalig Anderlecht-woelwater Aleksandar Mitrovic wonnen de Serviërs met 0-2 bij het Noorwegen van Erling Haaland, die voor de verandering eens niet tot scoren kwam. Uit diezelfde groep zakt Zweden naar de C-divisie.