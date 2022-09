Songfestival vindt plaats in Glasgow of Liverpool

De komende editie van het Eurovisiesongfestival in het Verenigd Koninkrijk vindt plaats in Glasgow of Liverpool. Dat heeft de BBC dinsdag bekendgemaakt. De twee steden zijn als laatste overgebleven van de zeven Britse steden die op de shortlist stonden. De definitieve beslissing volgt volgens de Britse openbare omroep ‘binnen enkele weken’.

De aankondiging betekent dat Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle en Sheffield achter het net vissen. Bij de beoordeling werd gelet op zaken als de bereikbaarheid, een passende locatie en technische faciliteiten. Volgens de BBC hadden Glasgow en Liverpool ‘het sterkste aanbod’.

Het Eurovisiesongfestival werd al acht keer georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk. Voor beide overgebleven kandidaten zal het de eerste keer zijn dat het liedjesfestijn er plaatsvindt.

Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat het Verenigd Koninkrijk de organisatie van het Songfestival overneemt van Oekraïne, de winnaar van dit jaar. Dat besluit werd genomen vanwege de oorlog met Rusland.

‘Dit is het feestje van Oekraïne’, zei Sam Ryder, die op het Songfestival vorig jaar in Turijn tweede eindigde voor het VK. ‘We nodigen hen gewoon uit om het bij ons thuis te houden.’

Ook Oleg Psjoek, de zanger die met het Oekraïense Kalush Orchestra won in Turijn, kijkt ernaar uit, al is hij bedroefd dat de show niet in Oekraïne kan doorgaan. ‘We hopen dat Eurovisie 2023 een Oekraïense flair zal hebben en onze mooie, unieke cultuur zal vieren’, zei hij aan het Britse persagentschap PA.