Martin Heylen op zoek naar familie in de VS: gezellig en sfeervol, maar ook oppervlakkig en saai

Zijn meest persoonlijke docureeks ooit, zo noemt Martin Heylen zijn nieuwe programma Uncle Martin. Daarin spoort hij een vergeten tak van zijn familie op die in de VS woont. We zagen in de eerste aflevering foto’s van zijn dochters, kleinkind en vrouw, en hoorden verhalen­ uit zijn jeugd: zo persoonlijk dus.

Dat Heylen verre familie heeft wonen in de VS, zal ons eerlijk gezegd worst wezen. En dat weet hij zelf ook. Heylens zoektocht naar zijn Amerikaanse bloedverwanten is dan ook maar een excuus om menselijke ...