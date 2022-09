Fransen krijgen ‘elektriciteitsweerbericht’ op tv

Frankrijk gaat de bevolking tijdens de energiecrisis begeleiden met een aangepast weerbericht, zodat de Fransen weten wanneer ze hun elektriciteitsverbruik moeten beperken.

Netbeheerder RTE, de Franse Elia zeg maar, en openbare omroep France Télévisions hebben een opmerkelijke deal gesloten: heel binnenkort krijgen de Fransen tijdens het weerbericht en bepaalde actuaprogramma’s op hun scherm een ingekleurde kaart van Frankrijk en zijn regio’s te zien: groen betekent dat er geen bevoorradingsproblemen zijn, oranje dat de toestand spannend wordt en rood dat tijdelijke stroomonderbrekingen niet uitgesloten zijn als het stroomverbruik niet fors daalt. Fransen die dat wensen, krijgen van Ecowatt – zo heet het ‘elektriciteitsweerbericht’ – ook een pushmelding als het licht dreigt uit te gaan, met concrete tips om hun verbruik te beperken.

Met bang hartje winter in

‘Een prima initiatief’, vindt Marie-Laure Vanwesemael, woordvoerder van Elia, ‘want Frankrijk gaat met een bang hartje de winter in nu bijna de helft van hun nucleaire park stil ligt voor onderhoud. Een langdurige, zware koudegolf kan voor stroomonderbrekingen zorgen. Maar soms volstaat het dat de gezinnen en de industrie dan een kleine inspanning leveren om het licht alsnog te laten branden.’

De situatie is echter niet te vergelijken met die in België, stelt Vanwesemael ons gerust: ‘Zelfs nu Doel?3 definitief is stilgelegd en begin volgend jaar Tihange 2 aan de beurt is, zijn onze prognoses geruststellend. We zijn zelfs in staat om, net als vorige winter, stroom te exporteren naar Frankrijk, mocht ons buurland in de problemen komen. Ik heb het dan voor een goed begrip over de bevoorradingszekerheid, niet over de prijzen. Dat is niet onze winkel. Al kan ik me inbeelden dat zo’n ‘elektriciteitsweerbericht’ wel tot besparen kan aanzetten. Maar die beslissing ligt bij de politiek.’

Werkgroep aan de slag

‘Zo’n concreet idee als in Frankrijk ligt bij ons vooralsnog niet op tafel’, laat een woordvoerder van energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) weten. Wel is sinds deze zomer al meermaals een werkgroep samengekomen met vertegenwoordigers van het kabinet, van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, van Elia (beheerder hoogspanningsnet), Fluxys (beheerder gasnet) en vertegenwoordigers van de regio’s en gewesten om ‘een communicatiestrategie uit te werken om de bevolking op de best mogelijke manier te informeren over de energiebevoorrading deze winter’.