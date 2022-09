Arnon Grunberg wint Johannes Vermeerprijs

De Johannes Vermeerprijs 2022, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, gaat naar schrijver Arnon Grunberg.

De prijs, die sinds 2008 wordt uitgereikt, kan gaan naar in Nederland werkende kunstenaars uit alle artistieke disciplines. Grunberg, 51, is de eerste schrijver die hem krijgt. Hij ontvangt de prijs ‘vanwege zijn uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse kunsten’. Bij de onderscheiding hoort een bedrag van 100.000 euro, bedoeld voor een project op het gebied waarin de kunstenaar actief is. De Vlaamse theatermaker Ivo van Hove won de prijs in 2019.

De jury, voorgezeten door oud-politica Andrée van Es, roemt de kracht van Grunbergs stem en de herkenbaarheid van zijn schrijven: ‘Hij weet alle genres die hij beoefent zijn eigen volkomen herkenbare, veelvuldig geïmiteerde maar onnavolgbare, stem te geven. Na drie zinnen weet je dat hij aan het woord is, dat is een zeldzame kwaliteit.’ De jury heeft ook lof voor de wijze waarop Grunberg ‘op onverschrokken wijze de vinger op de zere plek legt’.

Het is de tweede tijd in korte tijd dat hem zo’n eer te beurt valt: vorig jaar werd zijn literaire werk bekroond met de P.C. Hooft-prijs, de belangrijkste Nederlandse oeuvreprijs voor een schrijver.

Hij zal de Vermeerprijs op 16 november ontvangen uit de handen van staatssecretaris voor Cultuur Gunay Uslu.