Belgian Cats treffen gastland Australië in kwartfinale WK

De Belgian Cats, nummer vijf van de wereld, nemen het op het WK in het Australische Sydney in de kwartfinale op tegen gastland Australië (FIBA 3). De kwartfinale gaat donderdag in de Sydney Super Dome door om 20.30 uur Australische tijd (12.30 uur Belgische tijd).

De Belgian Cats eindigden na de eerste ronde en met een knappe 3 op 5 op de derde plaats in poule A en kwamen daardoor uit tegen de nummer 1 of 2 uit poule B, respectievelijk Canada (FIBA 4) of Australië (FIBA 3). De loting bracht Australië uit de bokaal. Vorig jaar wonnen de Belgian Cats op de Olympische Spelen in Tokio van Australië. De andere drie andere kwartfinales zijn Amerika-Servië, Frankrijk-China en Canada-Puerto Rico.

De volledige loting: