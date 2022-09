De Vlaming Peter Devlies, tot voor kort ceo van Axa Bank België, gaat Marc Lauwers opvolgen aan de top van Argenta.

Aan de opvolging van Lauwers wordt achter de schermen al een tijdje gewerkt. Lauwers gaf eerder al aan dat 2022 zijn laatste volledige kalenderjaar als ceo bij Argenta was. Hij bekleedt die functie sinds september 2016 na een carrière in de banksector die in 1986 begon bij het toenmalige BAC, dat later opging in Dexia en Belfius.

Volgens onze informatie wordt Peter Devlies de opvolger van Lauwers. Dat zou morgen al bekend gemaakt worden. Peter Devlies heeft bijna dertig jaar ervaring in de banksector. Hij was de afgelopen jaren vooral bekend als ceo van AXA Bank en was daarvoor uitvoerend bestuurder bij Bank J. Van Breda & C° en het toenmalige ABK bank.

Devlies had bij Axa Bank een sterk team uitgebouwd die sterke commerciële prestaties neerzette zowel in de markt van woonkredieten als beleggingsproducten. Het net van zelfstandige agenten ging onder Devlies ook meer inzetten op advies in plaats van klassieke transacties.

Devlies had echter pech dat zijn aandeelhouder, de Franse verzekeraar Axa, besloot de Belgische bank aan de coöperatieve bank Crelan te verkopen. Het management van Crelan bleef als overnemer op de managementpostjes zitten waardoor de top van Axa Bank te horen kreeg dat er voor hen geen plaats was bij Crelan. Ook al was hun staat van dienst aanzienlijk beter.

De verantwoordelijke risicobeheer behield wel zijn post omdat de toezichthouder, die geen oneindig groot vertrouwen in het fusieproject had, dat eiste. Tijdens het aanslepend fusieproces verloor Axa Bank ook verschillende goede kaderleden. Velen die rapporteerden aan het directiecomité zochten elders hun heil. Dat had ook te maken met de grote cultuurverschillen tussen beide banken. Axa was veel participatief ingesteld dan het nog erg traditionele Crelan.

Devlies zelf trok naar de London Business School om zich te verdiepen in thema’s als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor Argenta komt het dus goed uit dat Devlies op de markt beschikbaar was. Bij Argenta werd Inge Ampe als mogelijke interne kandidate gezien, maar uiteindelijk viel de keuze op Devlies die naast bancaire ervaring ook beslagen is in veranderingsprocessen. Argenta is in Vlaanderen na KBC de grootste bank voor particulieren. De bank is niet actief in de bedrijvenmarkt.