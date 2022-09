Podcast | Hebben de Russen genoeg van Poetins oorlog?

Tienduizenden Russen ontvluchten het land sinds Poetin vorige week aankondigde dat hij 300.000 reservisten naar het Oekraïense front zal sturen. Overal zijn er betogingen, in de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg, maar ook in de verre uithoeken van Siberië. Is dit het begin van een grotere protest en verzetsbeweging? En zijn er nog Russen die de propaganda van Poetin geloven?





We praten erover met collega Sylvie Van Ginneken die zelf in Rusland heeft gewoond en er nog vrienden heeft.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Sylvie Van Ginneken| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Yves Delepeleire, Sophie Faict| Eindredactie Alexander Lippeveld| Audioproductie Chiaran Verheyden| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.