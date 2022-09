De nieuwsfeiten van de dag

1 Septemberverklaring: werkgroepen moeten uitweg helpen zoeken

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kon maandag geen septemberverklaring afleggen. belga

Na de mislukking van maandag is de Vlaamse regering opnieuw op zoek naar een akkoord over de begroting. Sinds 10 uur komen technische werkgroepen samen en wordt er achter de schermen een poging gedaan om de brokken te lijmen. Wanneer de ministers zelf opnieuw aan tafel schuiven en of dat met of zonder CD&V viceminister-president Hilde Crevits zal zijn, is nog onduidelijk.

Donderdag is er een nieuwe afspraak met het parlement. Maar dan moet de regering wel een compromis vinden over het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Dat dossier vormde afgelopen weekend en maandag het grote struikelblok.

2 Coronacijfers stijgen

De coronapandemie neemt de laatste tijd in kracht toe: de cijfers stijgen weer. Sina Schuldt/dpa

Het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames zijn de voorbije periode opnieuw gestegen. Dat blijkt uit het rapport van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 17 en 23 september werden er dagelijks gemiddeld 2.232 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 21 procent op weekbasis. In diezelfde periode werden per dag zowat 81.400 testen uitgevoerd, waarvan 19,9 procent een positief resultaat gaf.

Het reproductiegetal ligt momenteel op 1,236, wat betekent dat de pandemie in kracht toeneemt.

3 Dodentol schietpartij op Russische school loopt op tot 17

Mensen verzamelen zich om bloemen en speelgoed neer te leggen aan de school in Izjevsk waar de schietpartij heeft plaatsgevonden. ap

De dodentol van de schietpartij in de school in de Russische stad Izjevsk is opgelopen tot zeventien, van wie elf kinderen. Dat hebben de autoriteiten van de republiek Oedmoertië bekendgemaakt. Een 34-jarige oud-leerling viel maandag de school aan en schoot op leerlingen, leerkrachten en bewakers.

De Russische minister van Volksgezondheid zei dat drie gewonden nog in levensgevaar zijn. Vijftien gewonden, van wie dertien kinderen, zouden voor behandeling naar Moskou worden gevlogen, verklaarde hij. In totaal waren er meer dan twintig gewonden.

4 Brits ministerie van Defensie: ‘Poetin wil mogelijk vrijdag Oekraïense gebieden inlijven’

Russische president Vladimir Poetin. afp

Het Britse ministerie van Defensie denkt dat de Russische president Vladimir Poetin mogelijk vrijdag de toetreding van de bezette Oekraïense gebieden tot Rusland zal aankondigen. Die dag spreekt hij in Moskou het parlement toe.

Het Britse ministerie denkt dat Russische leiders ‘vrijwel zeker’ hopen dat de aankondiging van de inlijving wordt gezien als rechtvaardiging van de oorlog in Oekraïne en patriottische steun voor de ‘speciale militaire operatie’ zal versterken.

5 200 miljoen euro Europese steun voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven aan een impuls van ongeveer 200 miljoen euro voor de Interreg VI Vlaanderen-Nederland. Dat is een Vlaams-Nederlandse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en overheden die loopt tot 2027. De goedkeuring van het zesde Interreg-programma is in Genk bekendgemaakt op ‘Verleg de grens’.

In vergelijking met de vorige perioden liggen er volgens de partners meer ambities op het vlak van duurzame energie, de strijd tegen de klimaatverandering, het aanpakken van grensobstakels en inclusieve projecten die een impact moeten genereren voor bewoners van de grensregio.

6 Geert Bourgeois wordt nieuwe voorzitter UGent

Geert Bourgeois (N-VA). belga

De 71-jarige Geert Bourgeois (N-VA) is unaniem voorgedragen als voorzitter van de UGent. De gewezen minister-president is door UGent-rector Rik Van de Walle zelf gepolst of hij warmliep voor de positie. ‘Ik deed dat namens het topmanagement van de UGent’, laat de rector weten. ‘Geen enkele politicus oefende enige druk uit of contacteerde mij zelfs maar met het oog op de invulling van het voorzittersmandaat.’

Het mandaat, waarvoor geen vacature wordt uitgeschreven, is een deeltijdse functie. Bourgeois moet één dag per week beschikbaar zijn. Bourgeois blijft lid van het Europees Parlement.

7Japanse diplomaat ‘geblinddoekt’ en ‘fysiek teruggehouden’ tijdens ondervraging door Russische veiligheidsdienst

Japan en Rusland liggen diplomatiek in de clinch na een verhoor waarbij de Japanse consul-generaal op illegitieme wijze tot bekentenissen werd gedwongen. Zo zou de Russische veiligheidsdienst de consul hebben ‘geblinddoekt’ en werd de man ‘fysiek teruggehouden’.

Rusland beschuldigt hem van spionagewerk. Zo zou hij onderzoek hebben gedaan naar de impact van westerse sancties op Rusland. Japan ontkent de beschuldigingen en eist excuses vanuit Moskou. Het riep daarvoor al de Russische ambassadeur op het matje.

8Remco Evenepoel terug in België

Remco Evenepoel doet wat veel Belgen doen zodra ze terugkomen vanuit het buitenland: frietjes van de frituur eten. belga

Kersvers wereldkampioen in het wielrennen Remco Evenepoel is terug op Belgische bodem. Zijn ouders en vriendin wachtten de kampioen op aan de luchthaven. Samen met een heleboel fans kon de wielrenner op een warm en emotioneel welkom rekenen.