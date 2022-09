Benzine wordt goedkoper, maar bijzondere accijns wordt opgetrokken

Benzine wordt woensdag goedkoper, maar de daling wordt voor een stuk gecompenseerd door een accijnsverhoging.

Het zogenaamde cliquetsysteem wordt toegepast. Omdat de benzineprijs onder een grens gegaan is, wordt de bijzondere accijns weer opgetrokken. Dat blijkt dinsdag uit een mededeling van de FOD Economie.

Voor benzine 95 (E10) moet woensdag maximaal 1,731 euro per liter betaald worden, een daling met 1,3 eurocent. Voor benzine 98 (E5) gaat het om een daling met 0,4 eurocent tot maximaal 1,956 euro per liter. Het tarief van de bijzondere accijns op benzine wordt woensdag wel verhoogd met 10,75 euro per duizend liter, het totale accijnstarief zal dan 499,3305 euro per duizend liter bedragen.

Stookolie (50S) inslaan wordt woensdag ook wat goedkoper. Dan zal bij bestellingen van meer dan 2.000 liter maximaal 1,1643 euro per liter betaald moeten worden, een daling met 1,9 eurocent.

De prijsdalingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.