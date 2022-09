Meer details over dramatische nacht Van der Poel

Er zijn meer details opgedoken van de dramatische nacht van Mathieu van der Poel in het hotel in Australië, vlak voor het WK wielrennen in Wollongong. Hij zou een van de meisjes die op zijn deur klopten tegen een muur hebben geduwd. De meisjes zouden gefilmd hebben.

Mathieu van der Poel bracht de nacht van zaterdag op zondag in de cel door omdat hij twee meisjes van 13 en 14 zou hebben geduwd. Dat deed hij omdat ze lawaai maakten en herhaaldelijk op zijn deur klopten van het Novotel Brighton Resort. Hij raakte daardoor gefrustreerd, omdat hij niet kon slapen vlak voor zijn deelname aan het WK.

Het Algemeen Dagblad sprak met een van de betrokken meisjes. Zij vertelt dat ze niet wisten dat er een wielrenner tegenover hun kamer sliep. Hun ouders lagen op een aparte kamer. Die zouden gedacht hebben dat ze een horrorfilm aan het kijken waren, waardoor ze niet ingrepen ondanks het lawaai. Volgens de ouders speelt het jongste meisje wel vaker ‘knock and run’ in hotels. En uit een video die AD te zien kreeg, blijkt dat er meerdere keren op de deur van Van der Poel geklopt werd. Er bestaat ook een video van de ruzie achteraf, met de ouders van de meisjes erbij.

‘Voor jullie is dit een spelletje, maar ik heb een belangrijke wedstrijd morgen’, zou Van der Poel gezegd hebben. Hij zou de ouders duidelijk gemaakt hebben dat de meisjes hem meermaals gestoord hadden, maar als antwoord kreeg hij alleen maar scheldwoorden en het verwijt dat hij een klap had uitgedeeld. Daarop ontstaat volgens AD een discussie waarbij de vrouw tegen Van der Poel zegt dat hij hen bedreigd heeft. ‘Moet je de politie bellen en ze erover vertellen’, zou de Nederlander geantwoord hebben.

Gerechtsdocumenten

The Australian beschrijft op basis van gerechtsdocumenten hoe het incident zich zou hebben afgespeeld. De meisjes klopten rond 22.40 uur op de deur van hotelkamer 930, die van Van der Poel, die tegenover de kamer van de tieners lag. Daarna liepen ze hun eigen kamer in. Dat spelletje herhaalden ze enkele keren. ‘Hij wachtte tot de slachtoffers nog eens op zijn deur zouden kloppen en achtervolgde hen vervolgens tot in hun kamer’, staat er geschreven. In die achtervolging zou een van de meisjes in een hoek zijn gaan zitten. Daar begon ze te huilen met haar handen voor haar gezicht. Van der Poel zou dat meisje bij haar armen vastgepakt hebben en haar tegen een muur geduwd hebben. Het meisje zou een lichte brandwond opgelopen hebben aan haar elleboog.

Van der Poel werd maandag veroordeeld tot het betalen van een boete van 1.500 Australische dollar (zo’n 1.000 euro). Hij is daartegen in beroep gegaan, maar mocht wel het land verlaten. Van der Poel zou Australië drie jaar lang niet meer binnen mogen.