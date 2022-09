Japanse diplomaat ‘geblinddoekt’ en ‘fysiek teruggehouden’ tijdens ondervraging door Russische veiligheidsdienst

Japan en Rusland liggen diplomatiek in de clinch na een verhoor waarbij de Japanse consul-generaal op illegitieme wijze tot bekentenissen werd gedwongen. Rusland beschuldigt hem van spionagewerk.

Japan heeft de Russische ambassadeur in het land op het matje geroepen. Een uit de hand gelopen ondervraging van een Japanse consul-generaal in de Russische stad Vladivostok zint de Japanners niet. Daarbij zou de diplomaat ‘geblinddoekt’ en ‘fysiek teruggehouden’ zijn. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Yoshimasa Hayashi heeft het over een ‘ondervraging onder druk’. De praktijk zou ingaan tegen het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer.

De consul, actief in het oosten van Rusland, werd door Russische veiligheidsdiensten opgepakt op verdenking van spionage. Hij zou onder meer informatie hebben verzameld over de impact van westerse sancties op Rusland en de samenwerking tussen Rusland en een ander land in de regio. Bij het verhoor zou hij bekend hebben dat hij daarmee de Russische wet heeft overtreden. Minister Hayashi ontkent de aantijgingen en verwacht officiële excuses vanuit Moskou.

Intussen is de consul persona non grata verklaard. Hij krijgt 48 uur om Rusland te verlaten en wordt woensdag terug op Japanse bodem verwacht. Japan kreeg van Rusland eerder al de stempel van ‘vijandig land’ omdat het sancties trof na de inval in Oekraïne. Het deelt die titel met de Verenigde Staten, de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.