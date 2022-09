Geert Bourgeois wordt nieuwe voorzitter UGent

De 71-jarige Geert Bourgeois (N-VA) is unaniem voorgedragen als voorzitter van de UGent. De gewezen Vlaams minister-president blijft wel lid van het Europees Parlement.

Geert Bourgeois, de 71-jarige Izegemnaar, wordt zonder verrassingen op 7 oktober de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Universiteit Gent. Hij wordt ‘unaniem en enthousiast’ voorgedragen door het benoemingscomité van de UGent. Er zijn geen tegenkandidaten en die komen er ook niet.

De gewezen minister-president is door UGent-rector Rik Van de Walle zelf gepolst of hij warmliep voor de positie. ‘Ik deed dat namens het topmanagement van de UGent’, laat de rector weten. ‘Geen enkele politicus oefende enige druk uit of contacteerde mij zelfs maar met het oog op de invulling van het voorzittersmandaat.’

Het mandaat, waarvoor geen vacature wordt uitgeschreven, is een deeltijdse functie. Bourgeois moet één dag per week beschikbaar zijn. Hij zal onder meer de raad van bestuur voorzitten, de agenda bepalen en een duidelijke besluitvorming uitdragen. Daarnaast vertegenwoordigt hij samen met de rector de universiteit in specifieke aangelegenheden.

Bourgeois blijft lid van het Europees Parlement, liet hij aan De Tijd weten. Hij raakte in 2019 verkozen na vijftien jaar in de Vlaamse regering.

UGent’er

Bourgeois kwam op de radar van de UGent te staan ‘vanwege zijn jarenlange beleidservaring’. Van de Walle looft zijn integriteit, zijn uitgebreide netwerk en ‘het feit dat hij als rasechte UGent’er een groot hart voor de universiteit heeft’.

Na de goedkeuring van het topmanagement – onder wie de vicerector en de beheerders –ging zijn kandidatuur naar het benoemingscomité. Daarin zetelen naast Van De Walle en de vicerector ook twee externe bestuurders. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat de leden van de raad van bestuur de voordracht zullen toejuichen’, aldus Van De Walle.

Bourgeois zal Sas van Rouveroij opvolgen. De Open VLD’er is 65 en gaat op pensioen. Van Rouveroij was bij zijn aanstelling de eerste externe voorzitter.