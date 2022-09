Het is bijzonder druk aan de grens van Rusland met Georgië sinds Poetin aankondigde dat 300.000 mannen worden opgeroepen om in Oekraïne te gaan vechten. Zondag stonden er duizenden Russen urenlang in de file om het buurland binnen te raken. Exacte cijfers van het grensverkeer zijn er nog niet, maar drones en satellieten hebben alvast een grote uittocht uit Rusland vastgelegd.

De Russen protesteren hevig tegen de gedeeltelijke mobilisatie die het Kremlin in gang heeft gezet. Zondag opende een man in Siberië het vuur in een centrum waar reservisten moeten verzamelen om richting het front in Oekraïne te trekken: