Belgische basketvrouwen verliezen op WK tegen China

De Belgische basketbalploeg bij de vrouwen heeft op het WK in Australië verloren tegen China met 81-55.

De nederlaag kwam niet onverwachts. China heeft een sterk team en de Belgian Cats moesten het doen zonder sterkhoudster Emma Meesseman die geblesseerd is en daardoor de rest van het WK zal moeten missen. België is wel al zeker van een plaats in de kwartfinales. De wedstrijd tegen China had vooral belang met het oog op de tweede plaats in de groep en de tegenstander in die kwartfinales.

Drie quarters lang was de wedstrijd nog redelijk in balans, maar het laatste kwart (27-10) was ronduit dramatisch qua scoreverloop. België eindigt nu derde in zijn groep.

De tegenstander in de kwartfinales wordt nu de eerste of tweede uit groep B. Wie dat wordt, is nog onduidelijk. Frankrijk, Canada en thuisland Australië hebben momenteel de beste papieren.

