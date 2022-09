Bewolkt met buien en soms een donderslag

Het wordt dinsdag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met verspreide buien. Deze kunnen soms vergezeld zijn van enkele donderslagen en plaatselijk vrij intens zijn.

Het is vrij fris met maxima van 8 graden in de Ardennen tot 13 graden elders. De wind waait matig uit westelijke richtingen met rukwinden tot 50 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht verwacht het KMI weinig verandering. Het blijft wisselvallig met verspreide buien. Na middernacht worden de buien minder met kans op meer opklaringen. De minima liggen tussen 5 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee. De wind blijft zwak tot matig uit west tot zuidwest. Aan zee is de wind meestal matig uit noordwest.

Woensdag begint de dag met lage wolken in de Ardennen en elders brede opklaringen. In de loop van de dag komen er meer wolken, vergezeld van buien vanaf de Noordzee. De buien zijn eerst licht en plaatselijk maar worden frequenter en intenser op het einde van de namiddag en avond. De maxima schommelen tussen 9 of 10 graden in de Ardennen en 13 of 14 graden in Vlaanderen. De wind is eerst zwak tot matig uit zuidwest en wordt matig uit west tot noordwest.

Donderdag is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. De maxima schommelen tussen 10 graden op de Hoge Venen en 14 of 15 graden in Vlaanderen. De wind is zwak en veranderlijk.

Vrijdag wordt het na het eventuele ochtendgrijs wisselend bewolkt en droger. Een actieve storing bereikt ‘s avonds of ‘s nachts de kust en trekt ‘s nachts over het land. De maxima schommelen tussen 12 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Er staat een zwakke veranderlijke wind die later zuidwestelijk wordt.

Zaterdagochtend is het betrokken en overal regenachtig. De maxima schommelen rond 16 à 17 graden in het centrum. Zondag blijft het wisselvallig en onstabiel. Maxima rond 18 graden in het centrum.

Maandag tot slot wordt het vaak zwaarbewolkt met kans op enkele buien. De maxima schommelen rond 19 graden in Vlaanderen.