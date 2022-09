De laatste vier seizoenen van Caroline Pauwels: zo veel kranigheid, maar ook zo veel menselijkheid

In de zomer van 2021 stapt Caroline Pauwels nog elke ochtend haar Noordzee in. Op klompen en in badjas wandelt ze over de Oostendse dijk en het strand naar de branding, en vandaar het water en de dag in. De zomer van 2021 was wispelturig, de Noordzee ook. In de openingsbeelden van de Canvas-documentaire zien we een frêle lichaam de vrolijke speelbal worden van donkere, hoge golven. Ze zwemt met het hoofd boven water, zoals redders. Alles, ­iedereen, blijft gezien. In haar buurt zal ­niemand verdrinken.