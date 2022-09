Man in Polen aangehouden in onderzoek naar moord op Peter R. de Vries

Een man in Polen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Dat liet het Nederlandse Openbaar Ministerie maandag weten. Het is de derde Pool die in het onderzoek werd aangehouden.

Het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat een 30-jarige man in Polen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De verdachte is aangehouden door de Poolse politie op verzoek van Nederland. Het OM heeft om zijn overlevering gevraagd, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten op straat in Amsterdam en bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen. Volgens het OM woonde de 30-jarige Pool op het moment van de feiten in Rotterdam en heeft hij vermoedelijk meegewerkt aan de voorbereidingen op de aanslag.

Kort na de aanslag werden de vermoedelijke schutters al opgepakt. Tegen beide mannen is levenslang geëist. Vermoedelijk werd Peter R. de Vries onder vuur genomen vanwege zijn nauwe band met Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen de Nederlandse drugsbaron Ridouan Taghi.

Eerder werden in het onderzoek ook al twee Polen aangehouden. Aan het stuur van de vluchtauto zat vermoedelijk ene Kamil E. Hij zou De Vries langere tijd hebben gesurveilleerd. Ook de vermoedelijke aanstuurder van de schutters was een Pool.