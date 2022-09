Halvering gasprijs biedt toch wat ademruimte

Brengt de energiemarkt redding nu olie en gas goedkoper worden? Want peperduur gas en olie zijn de hoofdoorzaak van de economische ellende waarin we nu zitten. De torenhoge inflatie, stijgende rentes, dalende beurzen … noem maar op: ­telkens zijn de hoge prijzen voor gas en olie rechtstreeks of ­onrechtstreeks de hoofdschuldige.

Er is nu wat beterschap. De olieprijs is met zo’n 15 procent gezakt sinds eind augustus. Een vat Brent-olie kost nog maar 85 dollar. Bij gas is de daling nog een pak groter: in een maand tijd is de ...