Verdacht pakket gevonden aan woning minister Van Quickenborne, perimeter ingesteld

De politie is opnieuw massaal aanwezig aan de woning van minister Van Quickenborne. Volgens Focus WTV zou er een verdacht pakket gevonden zijn en dat wordt ook door de politie bevestigd aan onze redactie. De vier Nederlandse verdachten in het onderzoek naar de mogelijke ontvoeringsplannen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) blijven voorlopig in de cel.

Aan de woning van de minister is maandagavond een pakket afgeleverd. Door wat er zich de afgelopen dagen afgespeeld heeft, neemt de politie de nodige voorzorgen. Zij vermoeden dat het mogelijk om een gevaarlijk pakket gaat. Ontmijningsdienst Dovo komt ter plaatse en er is een perimeter van 100 meter rond de woning ingesteld. Dat bevestigt de politie.

Maandag bevestigde Nederlandse Justitie dat de vier mannen die verdacht worden van mogelijke ontvoeringsplannen van de minister in de cel blijven. België heeft om hun uitlevering gevraagd, maar geen van de vier mannen heeft ingestemd met de overlevering. De Amsterdamse rechtbank moet daarom binnen de 60 dagen beslissen of de overlevering aan België wordt toegestaan.

Gevlucht

Het viertal werd afgelopen weekend opgepakt in de buurt van Den Haag. Het gaat om vier Nederlandse mannen van 20, 21, 29 en 48 jaar oud. Donderdagnamiddag merkte de politie een verdachte wagen met Nederlandse nummerplaat op in de straat van de minister. Toen de inzittenden de politie hadden opgemerkt, kozen ze het hazenpad. In een achtergelaten wagen, op de oprit van een buurvrouw, werden een wapen en ‘spanbandjes’ gevonden. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne leeft sindsdien ondergedoken.

Vermoedelijk komt de opdracht om de minister te ontvoeren uit het Nederlandse drugsmilieu, dat ook in ons land lange tentakels heeft. De drugsmaffia kreeg een zware klap, doordat Belgische Justitie er in 2020 in is ­geslaagd om de Sky ECC cryptofoons te kraken. Daardoor zijn de afgelopen jaren al 1.230 verdachten opgepakt. Van ­Quickenborne sloot later ook een verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, waardoor ­gezochte drugscriminelen die vooral door Sky ECC in het nauw zijn gedreven, opgepakt en uitgeleverd kunnen worden.

Van Quickenborne verklaarde zelf dat hij eerder donderdag al door Justitie werd ingelicht van de plannen om hem te ontvoeren. Bij het federaal parket liep donderdagnamiddag een dringende waarschuwing binnen. Even later werd de auto opgemerkt.