Zo zal Remco Evenepoel zijn huldiging als wereldkampioen vieren

Zondag staat huidig wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel volop in de schijnwerpers in Brussel. De Stad Brussel en de gemeente Dilbeek brengen hulde aan Evenepoel in een ‘tweeledig evenement’.

Zondag zijn er feestelijkheden gepland in Dilbeek, in de gemeente waarvan Schepdaal een deelgemeente is. Die beginnen al in de voormiddag en gaan door tot ’s middags, waar er vanaf 12.00 uur een receptie volgt in het cultuurcentrum van de stad.

Niet lang daarna komen burgemeester Willy Segers en de fietskampioen zelf aan het woord. Daarna stapt iedereen op de fiets om de feestelijkheden bij te wonen in Brussel. ‘Om de wereldprestaties van een (ra)ket van bij ons te vieren, stap ik met veel plezier op de fiets voor een triomftocht naar Brussel’, zei Willy Segers. Anneleen Van Den Houte, schepen van Vrije Tijd van de stad, vertelde al dat Evenepoel niet alleen ‘een geweldig ambassadeur voor de wielersport is, maar ook voor onze gemeente’.

Daarna vertrekt Evenepoel vanuit zijn woonplaats in groep om zijn fans te groeten in de hoofdstad aan de Brusselse Grote Markt. ‘De Belgen willen hem graag eer bewijzen en wachten daarom vol ongeduld op zijn terugkeer’, zei Brussels burgemeester Philippe Close. ‘Met de rode trui en de drie nationale kleuren heeft Remco heel België laten dromen’, wist Benoit Hellings, Eerste schepen in de hoofdstad. ‘Daarom wil Brussel dit moment in de wielergeschiedenis vieren op de Grote Markt, de plaats waar alle grote sportkampioenen hun prachtige overwinningen komen vieren.’