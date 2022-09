Ongeziene afgang voor regering-Jambon, wat nu?

Het is crisis op het Martelaarsplein, en geen klein beetje. Vlaams minister-president Jan Jambon werd gisteren om 14 uur verwacht in het halfrond voor zijn langverwachte septemberverklaring, maar kon enkel een kort statement geven. Hoe groot is de schade?





De onderhandelingen liepen al moeizaam, en zijn uiteindelijk gestruikeld over het stijve been van CD&V rond het groeipakket – beter gekend als de vroegere kinderbijslag. Hoe is het zover kunnen komen, maar vooral: wat nu?

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS



Journalist Bart Brinckman | Presentatie Alexander Lippeveld | Eindredactie Marjan Justaert | Audioproductie Niels De Keukelaere | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST



In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.