In het Siberische Oest-Ilimsk opende een man het vuur in een centrum waar reservisten moeten verzamelen om richting het front in Oekraïne te trekken. Daarbij trof hij de verantwoordelijke van het bureau.

‘De verantwoordelijke voor het bureau ligt in het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek’, schrijft de gouverneur van de Siberische regio Irkoetsk, waar de feiten zich afspeelden, op Telegram. De schutter kon kort na de feiten worden ingerekend. Het gaat om de 25-jarige Ruslan Zinin. ‘Hij zal absoluut gestraft worden’, belooft de regiogouverneur.

‘Ik schaam me dat zoiets gebeurt in een tijd waarin we juist verenigd zouden moeten zijn, niet tegen elkaar strijden, maar tegen echte bedreigingen’, ging de gouverneur verder.

Protestacties

Onbevestigde berichten op Telegram beweren dat de schutter ‘niemand zal vechten’ riep vooraleer hij schoot. Dat zou kunnen wijzen op een daad van protest tegen de aangekondigde bredere mobilisatie.

In verschillende Russische regio’s is er verzet tegen die gedeeltelijke mobilisatie. Protest wordt echter met zware repressie beantwoord. In de regio Dagestan is bijvoorbeeld al drie dagen op rij protest. Lokale media melden dat een man zichzelf in brand zette aan een bushalte in de stad Rjazan. Vooraleer hij dat deed zou hij hebben geroepen: ‘Ik wil niet naar de oorlog gaan.’