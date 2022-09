Waarom de regering-Jambon niet kan vallen

Ook al verkeert de Vlaamse regering in crisis, het is onwaarschijnlijk dat ze valt. De regering-Jambon, bestaande uit N-VA, Open VLD en CD&V, is veroordeeld tot samenblijven tot de algemene verkiezingen in 2024.

De Vlaamse regering verkeert in moeilijk weer, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat ze zal vallen. CD&V blijft mathematisch noodzakelijk voor een meerderheid, alleen Open VLD kan door Vooruit worden vervangen. Die laatste partij presenteerde de jongste dagen een alternatief dat veeleer in de lijn ligt van de CD&V-voorstellen. Maar een coalitiewissel op twee jaar voor de verkiezingen is hoe dan ook vervelend.

Daardoor zijn de drie partijen tot elkaar veroordeeld, en moeten ze een uitweg uit de huidige crisis zien te vinden. Voorlopig stokken de discussies over de koppeling van de indexering van het groeipakket (het voormalige kindergeld) aan de gezondheidsindex. De twee coalitiepartners vrezen dat dit ten koste gaat van de uitbreiding van de jobbonus, hetgeen een maatregel is die – in dit geval in economische kringen – wordt bekritiseerd. In elk geval delen de regeringspartijen in de politieke malaise.