In beeld | Iraans protest verspreidt zich over rest van de wereld

Van Australië over Chili tot het Verenigd Koninkrijk: overal ter wereld vonden het voorbije weekend protesten plaats uit solidariteit met betogers in Iran. Iraanse demonstranten protesteren al sinds vorige week tegen de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die opgepakt werd door de zedenpolitie en om het leven kwam.

Het voorbije weekend kwamen betogers in verschillende steden op straat om te betogen tegen de plotse dood van Mahsa Amini. Dat demonstranten in Iran ook nog eens hardhandig worden aangepakt en er al tientallen doden zijn gevallen, gooit olie op het vuur. De ultraconservatieve Iraanse president Ebrahim Raisi zei vorige week dat er ‘krachtig’ zal worden opgetreden tegen de protestgolf in zijn land. Volgens hem zijn de demonstranten ‘relschoppers’ waar ‘decisief’ tegen zal worden opgetreden door de Iraanse veiligheidsdiensten.

Sinds de dood van Amini trokken al heel wat Iraniërs de straat op, omdat ze ervan overtuigd zijn dat de jonge vrouw stierf ten gevolge van de slagen die de zedenpolitie haar toebracht. Vooral vrouwen nemen in het land het voortouw. Ook op beelden in allerlei internationale steden is te zien hoe veel vrouwen in de frontlinie staan van demonstraties. ‘Vrouwen, leven, vrijheid’ is daarbij een vaak gehoorde leus.

Tegenbetogingen

Toch steunt niet iedereen in Iran de lokale protesten, zeggen Iraanse staatsmedia. Zo vonden zondag tegenbetogingen plaats in allerlei Iraanse steden, waaronder ook de hoofdstad. Volgens staatsmedia kwamen zondag duizenden mensen hun steun uiten voor het regime. Naast de vaste slogans aan het adres van de Verenigde Staten en Israël scandeerden de demonstranten ook: ‘Wij volgen het systeem en de islamitische leiders!’

Critici zeggen dat de regering bij elke protestgolf tegenbetogingen ensceneert om zo de solidariteit van de meerderheid te tonen.

