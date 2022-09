WK basketbal voorbij voor geblesseerde Emma Meesseman

De kwalificatie voor de kwartfinale op het WK basketbal kreeg voor de Belgian Cats een zwart randje. Sterkhouder en kapitein Emma Meesseman kan door een kuitblessure niet meer aantreden.

In het begin van de tweede helft van de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina moest Meesseman met een kuitblessure het veld verlaten. Na de nodige verzorging en check-up van de medische staf van de Belgian Cats bleek snel dat de partij voorbij was voor haar.

Meesseman trok in het Australische Sydney naar het ziekenhuis voor een echografie. De diagnose bracht voor haar en de Cats bijzonder slecht nieuws. ‘Een blessure ter hoogte van diepe kuitspier links met onmiddellijke terugtrekking tot gevolg. Revalidatie start onder hoede van de medische staf van de Belgian Cats. Inactiviteit momenteel niet bepaald. Dat is afhankelijk van het verloop van de revalidatie’, klinkt het in een mededeling van het team.