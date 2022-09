Rihanna’s eerste optreden in vijf jaar vindt plaats op Superbowl

Rihanna zal de halftimeshow van de Superbowl 2023 voor haar rekening nemen. Het is haar eerste optreden in vijf jaar.

Rihanna wees in 2019 nog een aanbod af om op te treden op de hoogmis van de National Football League (NFL), uit solidariteit met Colin Kaepernick – een speler die persona non grata werd nadat hij tijdens het volkslied had geknield uit protest tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen.

Nu komt het optreden er dus toch. Rihanna zal op 12 februari 2023 de show verzorgen. Op Twitter postte de zangeres een bal van de NFL die ze in de lucht houdt.

De organisatoren noemen de 34-jarige zangeres een artiest die maar één keer in een generatie voorkomt. ‘In haar hele carrière is ze een culturele kracht geweest.’

Roc Nation, het platenlabel van Jay-Z, zal het optreden mee organiseren. ‘Rihanna is een vrouw van bescheiden afkomst die de verwachtingen telkens overtreft’, zegt Jay-Z in een persbericht.

Het laatste publieke optreden van Rihanna was op de Grammy Awards van 2018. In 2016 kwam haar laatste album Anti uit. Eerder dit jaar kreeg ze haar eerste kind met rapper Asap Rocky.

De Superbowl is traditioneel het best bekeken televisie-evenement van het jaar in de Verenigde Staten. Apple Music wordt de nieuwe hoofdsponsor van de beroemde halftimeshow.