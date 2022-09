Belgian Cats winnen makkelijk van Bosnië

De Belgische basketbalvrouwen hebben Bosnië vrij makkelijk verslagen met 85-55 in hun vierde groepswedstrijd op het WK in het Australische Sydney. Bij de rust leidde België, dat aangemoedigd werd door kersvers wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel en vicewereldkampioen Lotte Kopecky, al met 37-22.

Met twee zeges in de eerste drie groepswedstrijden mochten de Belgian Cats zich al opmaken voor de kwartfinales. Maar na een verliespartij tegen de VS en twee overwinningen tegen Zuid-Korea en Puerto Rico behaalden de Cats ook maandag een overwinning tegen Bosnië, dat nog geen enkele wedstrijd kon winnen op dit WK.

De Belgian Cats, die als vijfde van de wereld favoriet waren tegen het als 26ste gerangschikte Bosnië, kwamen al in het eerste quarter op voorsprong en bouwden die voorsprong nadien gestaag uit. Ze kwamen nooit in de problemen.

Medaillewinnaars Kopecky en Evenepoel (met Julie Vanloo op de foto) kwamen supporteren. Foto: BELGA

De Brusselse Hind Ben Abdelkader werd uiteindelijk topscorer met 18 punten. Zowel Julie Vanloo als Kyara Linskens scoorden 13 punten. Emma Meesseman plukte 8 rebounds en scoorde 4 punten. Julie Allemand was goed voor 8 assists. Het team van coach Valery Demory behaalde een scoringspercentage van 52 procent.

Na een minder prestatie tegen Puerto Rico betekende deze overwinning een geruststelling voor de Cats. Het slechte nieuws na de wedstrijd is wel dat kapitein Emma Meesseman een kuitblessure opliep en daardoor niet meer speelde na de pauze. Ze moet een echografie ondergaan, bericht de Franstalige omroep RTBF.

Dinsdag (om 5.30 uur) spelen de Belgian Cats nog een belangrijke wedstrijd tegen China om de tweede plaats in de groep. De nummers één en twee van iedere groep komen in de kwartfinales uit tegen de nummers drie of vier van de andere groep. Met de overwinning tegen Bosnië hebben de Cats zich alvast verzekerd van minstens de derde plaats.