Septemberverklaring komt in het gedrang: meer kindergeld splijt Vlaamse regering

Een verhoogde kinderbijslag blijft de Vlaamse regeringspartijen verdelen. De onzekerheid groeit of Jambon om 14 uur zijn Septemberverklaring zal kunnen uitspreken.

De klok tikt genadeloos voor de Vlaamse regering. Minister-president Jan Jambon spreekt normaal gezien om 14 uur vanmiddag zijn Septemberverklaring uit met daarin de plannen van de Vlaamse regering voor het komende politieke jaar. Maar na een nacht onderhandelingen is er nog altijd geen akkoord in zicht.

Dé splijtzwam blijft de verhoging van de kinderbijslag. CD&V heeft daar heel hoog op ingezet. De partij wil absoluut de beperkte indexering van die kinderbijslag - afgesproken bij de vorige begrotingsonderhandelingen terugdraaien. Dat de kinderbijslag bij torenhoge inflatiecijfers slechts met 1 procent wordt geïndexeerd is voor de gezinspartij dan ook moeilijk te verdedigen. Voorheen werd de kinderbijslag jaarlijks met 2 procent geïndexeerd. CD&V wil die besparing - nog aanvaard door Crevits’ voorganger Wouter Beke terugdraaien en wil dat de kinderbijslag gekoppeld wordt aan de gezondheidsindex. Daaraan hangt een fors prijskaartje.

Maar de christendemocraten staan daarover nog altijd lijnrecht tegenover Open VLD en N-VA. Zij willen liever de sociale toeslagen op de kinderbijslag optrekken en de groep die ervan kan genieten uitbreiden. Een gerichtere maatregel die ook wat minder kan kosten. Een gezin heeft vandaag recht op een sociale toeslag als het bruto-gezinsinkomen minder dan 32.882 euro per jaar bedraagt. Bij drie of meer kinderen loopt die grens vandaag op tot 64.945 euro per jaar.

Open VLD wil immers dat er ook nog voldoende geld rest om de jobbonus uit te breiden en te verhogen. Principieel is iedereen het daarover eens, maar het budget dat daaraan kan besteed worden hangt ook weer af van wat over de kinderbijslag afgesproken wordt. Er is trouwens nog altijd geen overeenstemming over het extra budget dat de Vlaamse regering volgend jaar wil uittrekken om gezinnen en ondernemingen in deze energiecrisis te ondersteunen. N-VA wil absoluut de uitgaven beperken. De begroting gaat volgend jaar al 1,5 miljard euro - Oosterweel inbegrepen - in het rood. Voor de ondernemingen denkt de Vlaamse regering eraan om een stukje van hun extra energiekost op zich te nemen.

Daarnaast zijn er nog vragen voor extra middelen in onderwijs, kinderopvang en het droogteplan op tafel. Ondertussen klinkt het in regeringskringen al dat het ‘niet zeker’ is dat minister-president Jambon om 14 uur zijn septemberverklaring kan uitspreken. ‘Erg moeilijk in te schatten’, klinkt het elders. CD&V hoopt dat die tikkende klok in haar voordeel speelt. Als Jambon 14 uur niet haalt is dat een falen van de hele Vlaamse regering, maar straalt dat vooral af op minister-president Jambon.