Zeer wisselvallig weer met regen of buien rest van de week

Er zijn maandag veel wolken en het is eerst regenachtig, in de namiddag gevolgd door soms intense buien. De maxima variëren van 9 tot 14 graden.

Dat meldt het KMI, dat rukwinden rond 55 kilometer per uur voorspelt.

Maandagnacht verwacht het KMI buien bij minima van 5 tot 10 graden. Vooral aan zee zijn er dan nog rukwinden mogelijk rond 50 kilometer per uur.

De rest van de week wordt het zeer wisselvallig met regen of buien. Het blijft ook koel met maxima rond 13 of 14 graden in het centrum van het land.

Tegen het einde van de week wordt het wel weer iets warmer, met maxima tot 18 graden op zondag. Het blijft wel vrij wisselvallig.