We moeten het eens hebben over professor Mattias Desmet. De man stond al bekend als een criticaster van het coronabeleid maar sinds z’n omstreden optredens in enkele Amerikaanse talkshows twijfelt de UGent aan haar professor psychologie en wordt hij doorgelicht door de universiteit. Hebben we het gewoon moeilijk met mensen die het pensée unique rond corona doorbreken? Of is de professor inderdaad van het pad af?