Nederlaag in Nederland: plots hebben de Rode Duivels ook aanvallend zorgen

Na een reeks van 49 wedstrijden viel de machine stil. De Rode Duivels hadden in Amsterdam wel overwicht, maar konden niet scoren. Dat is geen prettige vaststelling op twee maanden voor het WK.

Winnen met drie doelpunten verschil. Dat was de opdracht wilde België nog kans maken op groepswinst in de Nations League, en volgend jaar de ‘Final Four’ in Brussel en Luik organiseren. Eenvoudig was die opdracht niet. Sinds de terugkeer van Louis van Gaal is Nederland ongeslagen.

Al voor de aftrap was duidelijk dat voor Roberto Martinez de voorbereiding op het WK in Qatar belangrijker vond dan de kans op groepswinst in de Nations League. Op basis van zijn huidige vorm is Eden Hazard geen basisplaats bij de Rode Duivels waard. Maar Martinez wil zijn aanvoerder zoveel mogelijk minuten gunnen in aanloop naar het WK.

Ook Zeno Debast kreeg opnieuw het vertrouwen, ten nadele van Leander Dendoncker die zelfs niet op de bank plaatsnam. Het was niet duidelijk of de verdediger/middenvelder van Aston Villa geblesseerd was. Tegenover de wedstrijd tegen Wales kwam Timothy Castagne in de plaats van Yannick Carrasco en startte Everton-middenvelder Amadou Onana ten nadele van Youri Tielemans.

De keuze voor Onana was er een voor power en duelkracht op een middenveld waar België in juni nog voetballes had gekregen van Oranje. Het duo Axel Witsel-Hans Vanaken kwam toen een mannetje te kort tegen de Nederlandse driehoek Klaassen-Berghuis-De Jong. Bondscoach Louis van Gaal wilde graag hetzelfde trio aan de basis brengen, maar Frenkie de Jong was geblesseerd en zijn vervanger Marten de Roon is veel meer een breker, dan een creatief genie.

Anders dan in de heenmatch hoefde het voor Oranje niet. Jazeker, het speelde dan wel zijn ‘uitzwaaiwedstrijd’ in een volgepakte Johan Cruijff Arena – compleet met een klank- en lichtspel en stadion-dj – aan Louis van Gaal was er veel meer aan gelegen zijn ongeslagen status sinds zijn terugkeer te behouden dan België een nieuw pak voor de broek te geven. Nederland probeerde de ruimtes klein te houden op de eigen helft en hoopte dat Klaassen of Berghuis tussen de linies konden voetballen. Met Vincent Janssen stond zo waar een spits van Antwerp FC in de basis. Memphis Depay was net als zijn Barcelona-ploegmaat De Jong geblesseerd.

Het was een ijverige Amadou Onana die in het wedstrijdbegin de ruimtes vond op rechts. Eén keer vond hij met een goeie voorzet Eden Hazard, de captain kreeg zijn schot niet gecentreerd.

Michy Batshuayi is al geruime tijd de eerste vervanger van Romelu Lukaku, maar wie hem zondagavond zag spelen zou soms heimwee krijgen naar (de vroegere) Christian Benteke. Zo goed als permanent onzichtbaar kon Batshuayi slechts één keer iets wat leek op een kans afdwingen. Na goed stoorwerk van ‘Batsman’ kon De Bruyne oprukken, de afwerking van Batshuayi was te slap om de Nederlandse doelman Remko Pasveer in de problemen te brengen.

Voor Oranje was Vincent Janssen de enige die voor doeldreiging zorgde. Eén keer knalde hij naast, één keer legde hij goed af voor Denzel Dumfries die over besloot. Kevin De Bruyne zonderde Axel Witsel af voor doel, maar de Atlético-verdediger – bij België blijft hij gewoon middenvelder – kreeg er zijn voet niet bij. De beste kans voor rust kwam er nog voor Timothy Castagne, aangeboden door Dumfries, maar hij kreeg zijn vrije schietkans niet tussen het kader.

Was de eerste helft slaapverwekkend geweest, dan bood de tweede meer van hetzelfde. Bondscoach-voor-één-dag Thierry Henry had Charles De Ketelaere voor Batshuayi gebracht en Carrasco voor Meunier, maar beterschap leverde dat niet op. ‘CDK’ kwam even weinig als Batshuayi aan de bal. Yannick Carrasco liet Dumfries ontsnappen, maar diens voorzetschot ging voorlangs.

Het vernuft van Kevin De Bruyne was de enige peper in een zoutloze partij. Amadou Onana infiltreerde gepast op De Bruynes lange bal, maar de Nederlandse Remko kende een begenadigde week. Net als in zijn eerste wedstrijd in Polen hield de 38-jarige debutant de nul. Met een katachtige reflex hield hij Onana van een doelpunt.

Beide ploegen leken met een nul-nulletje vrede te nemen toen Oranje bij het ingaan van het slotkwartier een corner mocht nemen. Virgil van Dijk gaf Zeno Debast een zetje, de Anderlecht-verdediger verloor het contact en de Nederlandse kapitein kopte de 1-0 tegen de touwen.

Trossard en Lukebakio

Invalbeurten van Leandro Trossard en Dodi Lukebakio konden de bakens niet meer verzetten voor de Duivels. Het was integendeel Thibaut Courtois die nog erger moest voorkomen.

Na 49 wedstrijden met een doelpunt scoort België voor het eerst niet meer. Het zou toeval kunnen zijn, maar de vaststelling is minder dan twee maanden voor het WK niet de meest prettige om te maken. Tegen Wales bleek dat België niet zonder Kevin De Bruyne kan, de 129ste Derby der Lage Landen leert dat tot nader order ook Romelu Lukaku onmisbaar is voor deze Duivels.