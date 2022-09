Optredens Roger Waters geannuleerd wegens kritische uitspraken over Oekraïne

Twee concerten die Roger Waters, medeoprichter van de rockgroep Pink Floyd, zou geven in de Poolse stad Krakau, zijn geannuleerd. De Britse muzikant had in een open brief forse kritiek geuit aan het adres van Oekraïne en het Westen in het conflict met Rusland.

Begin september had Roger Waters in een open brief geschreven dat het Westen moet ophouden met het leveren van wapens aan Oekraïne. De Oekraïense president Volodimir Zelenski had hij ervan beschuldigd een ‘extreem nationalisme’ te hebben getolereerd. Waters had hem opgeroepen een einde te maken aan deze ‘moordende oorlog’.

Live Nation Polska, organisator van de concerten, liet op Twitter weten dat de concerten van april 2023 zijn geannuleerd, zonder meer informatie.

Waters ontkende op Facebook berichten van Poolse media als zou zijn band zelf hebben afgezien van de optredens. Hij viel uit naar Lukasz Wantuch, gemeenteraadslid van Krakau, die inwoners van de stad had opgeroepen om de concerten te boycotten. Wantuch ‘censureert op een draconische manier mijn werk’, zo hekelde Waters.

De gemeenteraad van Krakau spreekt zich komende week trouwens uit over een motie om Roger Waters ‘persona non grata’ te verklaren en de muzikant op de zwarte lijst te zetten.

Waters toert door Europa, met muziek uit zijn solocarrière en van Pink Floyd. Op 25 april passeert hij normaal gezien in Antwerpen.