Vierde verdachte opgepakt van ontvoeringspoging Van Quickenborne

Er is een vierde verdachte opgepakt voor de poging tot ontvoering op justitieminister Vincent Van Quickenborne eerder deze week. Dat bevestigt het federaal parket.

‘De vierde verdachte werd deze zondagmiddag rond 15u aangehouden op straat in Den Haag’, zo meldt het Nederlandse Landelijk Parket. ‘Het gaat om een 21-jarige man met de Nederlandse nationaliteit.’ Het federaal parket in België heeft om zijn uitlevering gevraagd.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden al drie mannen opgepakt van 20, 29 en 48 jaar. Zij werden gearresteerd in Den Haag en Leidschendam, een voorstad van Den Haag. Het Belgische federaal parket heeft om hun uitlevering gevraagd.

Afgelopen donderdag had het federaal parket zelf informatie binnengekregen over bedreigingen tegen Van Quickenborne. Er werd meteen een gerechtelijk onderzoek opgestart onder leiding van een onderzoeksrechter in West-Vlaanderen. Omdat het om een ernstige dreiging ging, met vrij concrete plannen van drugscriminelen om de minister te ontvoeren, werden er extra veiligheidsmaatregelen genomen door het nationaal crisiscentrum. De bewaking van de minister werd opgevoerd. Hij zit momenteel op een onderduikadres.