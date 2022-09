Bij Gucci hadden ze erover nagedacht. Wat een plan. Twee parallelle defilés hadden ze opgezet, met een tussenschot tussen. Het publiek wist van niets. En toen ging het tussenschot weg en smolten de modellen uit de twee shows samen, hand in hand. Het bleken tweelingen, gekleed in dezelfde outfit.

Het was niet alleen een visuele kick, creatief directeur Alessandro Michele had er ook een psychologisch verhaal bij: ‘Ik weet dat ik een andere kant van mijzelf in mij heb. Soms zie ik hem wanneer ik bij mijn therapeut zit. We hebben dat allemaal, en soms komt die andere dichterbij, en houden we elkaar bij de hand.’ Om in de therapeutische sfeer te blijven: voor de start van de show liet hij de gasten ook een Rorshach-test doen. U kent hem wel, zo’n inktvlek waar je, naargelang je eigen demonen, iets in ziet. 'We zijn allemaal gelijk, maar toch allemaal anders’, aldus nog Michele.

Bij de zoektocht naar tweelingmodellen was Gucci naar het Twins Days festival getrokken, een event voor tweelingen in Twinsburg, Ohio.

Op de catwalk liep trouwens ook een Belgische tweeling: Ellen en Marit De Weer. Ellen is professioneel model en liep al eerder voor Gucci. U herkent hen aan de knalroze pakjes.

Foto’s: catwalk pictures