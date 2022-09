Kipchoge verbetert eigen wereldrecord op de marathon

Eliud Kipchoge heeft zondag tijdens de marathon van Berlijn zijn eigen wereldrecord verpulverd. De 37-jarige Keniaan snelde na een demonstratie naar 2u01:09.

Samen met zijn tempomakers opteerde Kipchoge voor een onwaarschijnlijk aanvangstempo. Halverwege passeerden ze in 59:51. Het wereldrecord van Kipchoge stond sinds 2018 op 2u01:39.

Na 25 kilometer waren alle tempomakers opgebruikt en kwam de Keniaan er alleen voor te staan. De tweevoudige olympische kampioen moest lichtjes terrein prijsgeven, maar kon de schade beperken en klokte uiteindelijk 2u01:09, precies 30 seconden onder zijn oude wereldrecord.

In zijn eentje heeft Kipchoge nu bijna twee minuten van het wereldrecord gehaald, want voor hij aan zet kwam, stond de recordtijd nog op naam van Dennis Kimetto met 2u02:57.

De concurrenten van Kipchoge probeerden zondag in de eerste wedstrijdhelft nog in de buurt te blijven, maar in de tweede helft bouwde hij een enorme voorsprong uit. Zijn landgenoot Mark Korir was uiteindelijk tweede in 2u05:58, de Ethiopiër Tadu Abate derde in 2u06:28.